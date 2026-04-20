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Saisonfinale der AC-Gewichtheber: Sophie Hügelschäffer glänzt mit neuen Rekorden

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
Saisonfinale der AC-Gewichtheber: Sophie Hügelschäffer glänzt mit neuen Rekorden
Vorne: Maxi Bindrum und Lena Bindrum Hinten: Anna Polke, Christopher Ott, Sophie Hügelschäffer und Alexander Neusteuer - Foto: Ulrike Zehner
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SCHWEINFURT – Zum Abschluss der Saison in der 2. Bundesliga (Gruppe B) setzte Sophie Hügelschäffer ein sportliches Highlight. Trotz einer knappen 458,0 : 505,0 Heimniederlage gegen den TSV Heinsheim überzeugte die Athletin des AC 82 Schweinfurt mit einer neuen Bestleistung und einem Bezirksrekord.

Während der Wettkampftag im Reißen für beide Mannschaften eher mühsam begann, steigerte sich Hügelschäffer im Stoßen eindrucksvoll. Nach ihrer bisherigen Bestmarke von 86 kg bewältigte sie erst 88 kg und schließlich 90 kg. Mit diesem Ergebnis sicherte sie sich nicht nur 98 Relativpunkte, sondern auch den neuen Bezirksrekord in der Gewichtsklasse bis 63 kg.

Solide Teamleistung zum Saisonabschluss

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Hinter der Tagesbesten zeigten auch die weiteren Schweinfurter Heber ansprechende Leistungen. Maxi Bindrum erreichte gute 88 Punkte, gefolgt von Lena Bindrum und Christopher Ott, die jeweils 77 Punkte zum Mannschaftsergebnis beitrugen. Anna Polke landete mit 74 Punkten nur knapp dahinter. Alexander Neusteuer bestritt seinen letzten Wettkampf für den AC 82 Schweinfurt und steuerte 44 Punkte bei.

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Obwohl die Gäste vom TSV Heinsheim alle drei Tabellenpunkte entführten, blickt der Verein auf eine ordentliche Spielzeit zurück.

Abschluss in der Tabellenmitte

Der AC 82 Schweinfurt beendet die Saison mit einem Punktekonto von 10:17 auf dem 6. Tabellenplatz. Damit sicherten sich die Heber eine Position im soliden Mittelfeld der 2. Bundesliga. Die Meisterschaft in der Gruppe B ging souverän an den SGV Böbingen.

Einzelleistungen in der Übersicht:

Name Körpergewicht Reißen Stoßen Zweikampf Relativ-Punkte
Sophie Hügelschäffer 62,6 kg 65 kg 90 kg 155 kg 98,0
Maxi Bindrum 68,1 kg 68 kg 90 kg 158 kg 88,0
Christopher Ott 71,5 kg 98 kg 118 kg 216 kg 77,0
Lena Bindrum 68,1 kg 67 kg 80 kg 147 kg 77,0
Anna Polke 61,9 kg 54 kg 75 kg 129 kg 74,0
Alexander Neusteuer 105,3 kg 110 kg 140 kg 250 kg 44,0

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