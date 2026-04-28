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Saisonstart für das Rhön-Zügle am 3. Mai

28. April 2026Letztes Update 28. April 2026
Saisonstart für das Rhön-Zügle am 3. Mai
Foto: Florian Trykowski
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FLADUNGEN, Landkreis Rhön-Grabfeld – Ab dem 3. Mai nimmt die Museumsbahn des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen ihren Betrieb wieder auf.

An ausgewählten Sonntagen bis zum 18. Oktober dampft die Museumsbahn durch das obere Streutal und verbindet das Museum mit dem Bahnhof Mellrichstadt. Für die Saison 2026 wurden einzelne Fahrzeiten angepasst, wodurch sich insbesondere für Fahrgäste, die mit dem ÖPNV anreisen, verbesserte Anschlüsse an die Züge der Deutschen Bahn am Bahnhof Mellrichstadt ergeben.

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Das Rhön-Zügle ist Teil eines bundesweit einzigartigen Angebots, da das Fränkische Freilandmuseum Fladungen das einzige Freilichtmuseum in Deutschland mit einer eigenen normalspurigen Eisenbahnstrecke ist. Im September steht zudem ein besonderes Ereignis an, wenn das Rhön-Zügle sein 30-jähriges Jubiläum mit einem Aktionswochenende für Eisenbahnfans und Familien feiert. Die Fahrtermine für 2026 sowie Fahrkarten sind online unter freilandmuseum-fladungen.de verfügbar beziehungsweise erhältlich.

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