Saisonstart im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen
FLADUNGEN IM LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Nach der Winterpause öffnet das Fränkische Freilandmuseum Fladungen am Samstag, den 28. März 2026, wieder seine Tore. Bis zum 8. November erwartet die Besucher eine abwechslungsreiche Zeitreise durch 350 Jahre ländliche Alltagsgeschichte Unterfrankens und der Rhön.
Bereits am Eröffnungswochenende bietet das Museum ein volles Programm. Am Sonntag, den 29. März, präsentieren Kunsthandwerker ihre Arbeiten, während Vorführungen am Spinnrad und ofenfrisches Gebäck aus dem Holzofen für authentische Atmosphäre sorgen. Ein besonderes Highlight der neuen Saison ist die Sonderausstellung „Wohntrends in Miniatur“, die detailgetreue Puppenmöbel von 1950 bis 2000 zeigt und die Wohnwelten vergangener Jahrzehnte lebendig werden lässt.
Auch die Osterfeiertage stehen im Zeichen der Familie: Am 5. und 6. April können Kinder auf Eiersuche gehen und handwerkliche Vorführungen in der Schmiede erleben. Neu für die jüngsten Gäste sind zudem die Museumsrallyes mit dem Maskottchen Theresia, die ohne Voranmeldung spielerisch durch das Gelände führen.
Ausgezeichnete Regionalität und Jubiläum des Rhön-Zügle
Eine besondere Anerkennung erhielt das Museum pünktlich zum Saisonstart: Es wurde als Partnerbetrieb der Dachmarke Rhön mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Bezirkstagspräsident Stefan Funk hob hervor, dass dies die nachhaltige Arbeit im Erhalt der Kulturlandschaft und traditioneller Handwerkstechniken bestätigt. Die hauseigenen Edelbrände, der Apfelsaft von eigenen Streuobstwiesen sowie das im historischen Brauhaus hergestellte Museumsbier dürfen nun dieses Siegel tragen.
Ein weiteres Highlight im Jahr 2026 ist das 30-jährige Jubiläum des „Rhön-Zügle“. Die bundesweit einzige Museumsbahn eines Freilichtmuseums auf Normalspur nimmt am 3. Mai wieder Fahrt auf. Das Jubiläum wird am 19. und 20. September mit einem großen Aktionswochenende gefeiert.
Service und Öffnungszeiten
Um den Besuch noch komfortabler zu gestalten, bietet das Museum ab sofort einen neuen Online-Shop für Eintrittskarten, Kurse und Gutscheine an.
Die Öffnungszeiten 2026 im Überblick:
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März & April: Dienstag bis Sonntag, 09:00 bis 18:00 Uhr (Ostermontag geöffnet)
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Mai bis September: Täglich von 09:00 bis 18:00 Uhr
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Oktober: Dienstag bis Sonntag, 09:00 bis 18:00 Uhr (ab 25. Okt. bis 17:00 Uhr)
Tickets und weitere Informationen unter: shop.freilandmuseum-fladungen.de
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