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Saisonstart im SILVANA: Freibad öffnet mit neuen Sprungbrettern, KI-Aufsicht und Frühschwimmen

16. Mai 2026Letztes Update 16. Mai 2026
Saisonstart im SILVANA: Freibad öffnet mit neuen Sprungbrettern, KI-Aufsicht und Frühschwimmen
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SCHWEINFURT – Pünktlich zu den steigenden Temperaturen startet das SILVANA Sport- und Freizeitbad in die Sommersaison: Am Montag, den 18. Mai 2026, öffnet der Außenbereich seine Pforten. Nach wochenlangen intensiven Vorbereitungen durch das Team der Stadtwerke Schweinfurt präsentiert sich das Freibad mit einigen Neuerungen für die Badegäste.

Besucher können sich auf frisch eingelassene Becken und gepflegte Liegewiesen freuen. Besonders Sportliche und Familien dürfen sich auf eine Modernisierung freuen: Am Schwimmerbecken wurden pünktlich zum Start neue Sprungbretter installiert.

Künstliche Intelligenz für mehr Sicherheit: „SharKI“ zieht ein

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Eine technologische Premiere gibt es in puncto Sicherheit. Ab dieser Saison kommt das KI-gestützte Beckenüberwachungssystem „SharKI“ zum Einsatz. Die künstliche Intelligenz scannt die Wasserflächen und unterstützt das Badepersonal aktiv dabei, potenzielle Gefahrensituationen oder in Not geratene Schwimmer noch schneller zu erkennen.

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Erweiterte Öffnungszeiten für Frühaufsteher

Neben den regulären täglichen Öffnungszeiten von 09:00 bis 21:00 Uhr (Montag bis Sonntag) legt das SILVANA in diesem Jahr ein neues Angebot für Berufstätige und Frühschwimmer auf:

  • Frühschwimmen: Immer dienstags und freitags von 06:30 bis 08:00 Uhr öffnet das Bad exklusiv für alle, die sportlich in den Tag starten möchten.

Tobias Steinmetz von den Stadtwerken Schweinfurt zeigt sich sichtlich zufrieden mit dem Ergebnis der Vorbereitungsphase: „Das gesamte Team hat in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, das Freibad optimal vorzubereiten, um unseren Gästen wieder ein attraktives Freizeitangebot für den Sommer zu bieten.“

Hallenbad und Sauna gehen in die Sommerpause

Mit dem Start unter freiem Himmel ändert sich auch das Indoor-Angebot: Während der gesamten Freibadsaison bleiben das Hallenbad sowie der Saunabereich komplett geschlossen. Der Fokus liegt in den kommenden Monaten voll und ganz auf dem Sommerbetrieb im Freien.

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