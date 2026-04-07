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Saisonstart im SILVANA: Freibad öffnet Mitte Mai 2026

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
Saisonstart im SILVANA: Freibad öffnet Mitte Mai 2026
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SCHWEINFURT – Das SILVANA Sport- und Freizeitbad startet voraussichtlich am Montag, den 18. Mai 2026, in die diesjährige Sommersaison. Mit einer neuen Planungslogik stellt das Bad sicher, dass Schwimmbegeisterte künftig an nahezu 365 Tagen im Jahr ein Sport- und Erholungsangebot nutzen können.

Während des Sommerbetriebs im Freibad bleiben das Hallenbad und die Sauna geschlossen. Der Clou der neuen Struktur: Die umfangreichen jährlichen Revisionsarbeiten des Hallenbads werden vollständig in diese Sommerpause verlegt. Dadurch entfällt die bisher übliche Schließzeit des gesamten Komplexes. Dies bietet vor allem Schulen und Vereinen eine durchgehende Planungssicherheit für den Trainings- und Unterrichtsbetrieb über das ganze Jahr hinweg.

Mehr Flexibilität und schnellerer Einlass

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Die Neuausrichtung ermöglicht zudem eine höhere Reaktionsfähigkeit bei schlechter Witterung. Sollte das Sommerwetter zum Ende der Saison frühzeitig umschlagen, kann das Hallenbad künftig flexibler und schneller wieder geöffnet werden als bisher.

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Für einen zügigen Start in den Badetag sorgt auch in diesem Jahr die bewährte „Fast Lane“. Rechts vom Kassenhäuschen können Besucher per EC- oder Kreditkarte, Smartphone oder Smartwatch direkt am Terminal einchecken und so mögliche Wartezeiten an der Hauptkasse umgehen.

Highlights der Sommersaison 2026

Auch das Veranstaltungsprogramm bietet in diesem Sommer wieder viel Abwechslung:

  • 18. Juni: Teilnahme an den bundesweiten „Schwimmabzeichentagen“ zur Förderung der Schwimmkompetenz.

  • 25. Juli: „Welttag der Ertrinkungsprävention“ mit Aufklärungsaktionen und Präventionstipps rund um das Wasser.

  • 2. August: Große Sommer-Pool-Party mit Animation und Spielangeboten für alle Altersklassen.

Mit diesem Programm und der optimierten Betriebsführung positioniert sich das SILVANA als verlässlicher Partner für Sport und Freizeit in der Region Schweinfurt.

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