Saisonvorbericht 2025/26 – Erste Herren des MHV Schweinfurt 09 starten
SCHWEINFURT – Nach einer intensiven und abwechslungsreichen Vorbereitung startet die Erste Herrenmannschaft des MHV Schweinfurt 09 voller Vorfreude in die neue Saison. Das Team, das erstmals seit Längerem wieder in der Bezirksliga antritt, hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt und will eine perfekte Saison spielen.
Die ersten Wochen der Vorbereitung standen ganz im Zeichen von Kraft und Kondition. Dank der Zusammenarbeit mit dem Crossfit und HYROX Training Club Körperschmiede sowie der Verlängerung der Kooperation im Reha-Bereich mit Next Level konnte die Mannschaft eine starke Grundlage legen. In einem anschließenden Trainingslager wurden die mannschaftstaktischen Abläufe gefestigt.
Mit den Neuzugängen Felix Rother und Tobias Karl konnte das Team an Qualität gewinnen, auch wenn die Kadertiefe etwas gelitten hat. Den hohen Anspruch an eine perfekte Saison muss die Mannschaft gleich am ersten Spieltag unter Beweis stellen. Der MHV Schweinfurt 09 empfängt die SpVgg Giebelstadt, einen Mitfavoriten um den Aufstieg. Erschwert wird die Aufgabe durch akute Personalsorgen, die das Team aber nicht als Ausrede gelten lassen will. Die Qualität sei vorhanden, und es komme darauf an, diese konstant auf die Platte zu bringen.
Ein großer Dank gilt allen Helfern im Umfeld und den treuen Sponsoren. Das Team blickt nun motiviert und ehrgeizig auf die kommende Saison und freut sich auf viele spannende Spiele und zahlreiche Zuschauer in der Halle. Das erste Heimspiel findet am 20. September 2025 um 20:00 Uhr im Schulzentrum West in der Geschwister-Scholl-Straße 4 statt.
