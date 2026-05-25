Saitenklänge im Kloster: Begeisternde Gitarren-Serenade der Musikschule Volkach in der Kartause Astheim
VOLKACH / ASTHEIM – Die historischen Mauern der Astheimer Kartause wurden am Wochenende mit jener lebendigen Energie erfüllt, die nur handgemachte Musik entfalten kann. Die Gitarrenschülerinnen und -schüler der Musikschule Volkach hatten zu einer stimmungsvollen Gitarren-Serenade geladen. Die rund 30 Mitwirkenden brannten in der besonderen Kulisse des ehemaligen Klosters ein musikalisches Feuerwerk ab, das von träumerischen Melodien bis hin zu echten Rock-Klassikern reichte.
Unter der sicheren und motivierenden Leitung des Dirigenten-Duos Barbara Hölzer und Benedikt Prang zeigten die Nachwuchstalente, wie vielseitig die Gitarre als Instrument sein kann. Unterstützt von Percussion-Elementen wie Trommel und Cajón sprang der Funke vom ersten Takt an auf das Publikum über.
Von den „Mini-Hendrix“ bis zu den „Saitenschmeichlern“
Das Besondere an diesem Konzertabend war die große Bandbreite der Formationen. Die Musikschule Volkach präsentierte ihre gesamte Palette an Gitarren-Ensembles, gestaffelt nach Alter und Fortschritt:
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Die „Mini-Hendrix“: Die jüngsten Talente des Abends stürmten die Bühne mit sichtbarer Spielfreude und ernteten für ihre Gesangs- und Gitarreninterpretation des Prinzen-Ohrwurms „Alles nur geklaut“ großen Applaus.
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„Bunte Saiten“ & „Six Strings“: Die mittleren Ensembles überzeugten mit präzisem Zusammenspiel und rhythmischer Vielfalt.
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Die „Saitenschmeichlern“: Das Ensemble der fortgeschrittenen „Großen“ setzte auf feinfühlige Arrangements und anspruchsvolle Klangteppiche.
Solistische Highlights und emotionale Momente
Neben den großen Ensemble-Auftritten setzten Solisten emotionale Glanzlichter im Programm. Henri Zwanziger und Justus Hubner bewiesen bei ihren Solo-Auftritten großes technisches Geschick und Nervenstärke. Anja Heilig verzauberte die Zuhörer mit einer zutiefst gefühlvollen Interpretation des modernen Klavier- und Gitarrenklassikers „River flows in you“.
Für einen Gänsehaut-Moment im Saal sorgte zudem Carlotta Müller: Sie lieh dem zeitlosen Klassiker „Bridge over troubled water“ ihre Stimme und wurde dabei von Barbara Hölzer an der Gitarre kongenial begleitet.
Rock-Klassiker zum Finale
Als charmante und textsichere Wegweiserin durch den Abend fungierte Maria Graf, die das Publikum gekonnt durch die einzelnen Programmpunkte führte.
Zum großen Finale vereinten sich noch einmal alle Ensembles zu einem gewaltigen Gitarren-Orchester. Mit rund 30 Gitarren gleichzeitig stimmten die Musikerinnen und Musiker das weltberühmte Riff von Deep Purples „Smoke on the water“ an. Nach diesem fulminanten und lautstark gefeierten Höhepunkt wurde das begeisterte Publikum mit einem echten Ohrwurm in den Sommerabend entlassen.
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