Sakrileg in Würzburg: Vandalen beschmieren wertvolle Goldwand in der Augustinerkirche
WÜRZBURG / INNENSTADT – Kultur- und Denkmalschänder haben in der Würzburger Innenstadt zugeschlagen: Die Polizei ermittelt wegen einer dreisten Sachbeschädigung in der bekannten Augustinerkirche. Unbekannte haben dort eine wertvolle Goldwand mit Schmierereien verunstaltet und einen erheblichen Schaden angerichtet. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art.
Die Tatzeit der aktuellen Sachbeschädigung lässt sich auf vergangenen Samstag (6. Juni 2026) zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr eingrenzen.
Wiederholungstäter am Werk
Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler suchten der oder die Täter den frei zugänglichen Zwischenraum der Augustinerkirche auf. Ziel der Attacke war die dortige, künstlerisch gestaltete Goldwand. Die Unbekannten hinterließen auf der empfindlichen Oberfläche großflächige Schmierereien.
Besonders ärgerlich: Bereits Anfang Mai war dieselbe Wand schon einmal auf ähnliche Weise beschädigt worden. Die Verantwortlichen der Kirche sahen damals jedoch von einer offiziellen Anzeige bei der Polizei ab. Da die Täter nun erneut zuschlugen, wurde die Justiz eingeschaltet.
Aufwendige Restaurierung nötig – 2.000 Euro Schaden
Die Beseitigung der Schmierereien gestaltet sich als extrem schwierig. Da es sich um eine empfindliche, vergoldete Oberfläche handelt, kann die Farbe nicht einfach abgewaschen oder überstrichen werden. Stattdessen muss ein Fachrestaurator hinzugezogen werden, der die betroffenen Stellen in Feinarbeit wieder herstellt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf rund 2.000 Euro.
Zeugenaufruf der Polizei:
Da die Augustinerkirche gerade tagsüber von zahlreichen Gläubigen, Touristen und Passanten besucht wird, setzt die Polizei auf Beobachtungen aus der Bevölkerung.
Wer hat am vergangenen Samstagnachmittag im Zwischenraum der Kirche verdächtige Personen beobachtet, die sich an der Wand zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!