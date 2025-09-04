Salinenfest Bad Kissingen: Festwochenende in der Oberen Saline
BAD KISSINGEN – Vom 5. bis 7. September 2025 lädt das traditionelle Salinenfest in der Oberen Saline in Bad Kissingen wieder Einheimische und Gäste ein. Der spätsommerliche Höhepunkt im Veranstaltungskalender verspricht ein vielseitiges Fest unter freiem Himmel mit Musik, gutem Essen und Trinken, sowie einem bunten Programm für Jung und Alt.
Für Familien gibt es am Samstag und Sonntag ein spezielles Programm unter dem Motto „Entdecken, Spielen, Selbermachen“. Neben kreativen Angeboten und Spielen können Kinder auch in historische Kostüme schlüpfen und sich fotografieren lassen. Ein Höhepunkt am Samstagnachmittag ist der Auftritt des Maria-Stern-Kindergartens. In der Kabinettausstellung „Phantastische Tiere“ gibt es zudem eine bunte Sammlung an Spielzeugtieren zu bestaunen.
Musikalisch wird an allen drei Tagen einiges geboten. Am Freitagabend tritt die Band „Heaven“ auf, am Samstagabend sorgen „The Jets“ für Partystimmung. Am Sonntagvormittag findet ein musikalischer Frühschoppen mit der „Golden Brass Band“ statt, gefolgt von einem Auftritt der Blaskapelle Hausen am Nachmittag. Der Eintritt zu den Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag kostet 5 Euro, während das Fest am Samstagnachmittag bis 17 Uhr und am Sonntag ganztags kostenlos zugänglich ist.
Besucher haben außerdem die Gelegenheit, die fünf Museumsabteilungen und die Sonderausstellung zu erkunden. Bei verschiedenen Themenführungen erfährt man Interessantes zur Geschichte der Salzgewinnung und den berühmten Kurgästen wie Reichskanzler Otto von Bismarck. Die Sonderausstellung „Beste Bilder – Deutscher Cartoonpreis 2024“ zeigt eine Auswahl prämierter Cartoons, die auf humorvolle Weise gesellschaftliche und politische Themen aufgreifen.
Das Salinenfest beginnt am Freitag um 17 Uhr mit dem Festbetrieb. Am Sonntag um 9:30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst mit Gemeindereferentin Petra Müller und Diakon Maik Richter statt. Für die Bewirtung der Gäste sorgt der Festwirt Zametzer & Krohn.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!