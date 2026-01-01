Sama ist das Neujahrsbaby 2026
WÜRZBURG – Während über der Stadt noch das Neujahrsfeuerwerk leuchtete, durfte das geburtshilfliche Team des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) bereits das erste Baby des Jahres 2026 begrüßen. Die kleine Sama erblickte in der Silvesternacht um 04:06 Uhr das Licht der Welt und sicherte sich damit den Titel des „Neujahrsbabys“ am UKW. Mutter und Kind sind wohlauf und wurden während der Geburt professionell vom Hebammenteam und den betreuenden Ärzten begleitet, während zu Hause bereits eine große Schwester gespannt auf den Familienzuwachs wartet.
Für Prof. Dr. Ulrich Pecks, Leiter der Geburtshilfe am UKW, ist jede Geburt ein Symbol für einen Neuanfang, der am Neujahrstag eine ganz besondere Strahlkraft besitzt. Er unterstrich die hohe medizinische Fachkompetenz und das Engagement des gesamten Teams, das sich täglich für sichere und interventionsarme Geburten einsetzt. Auch Marlene Winkler, die leitende Hebamme, hob die individuelle Betreuung hervor, die werdenden Familien am UKW zuteilwird.
Rückblickend auf das Jahr 2025 verzeichnete das Klinikum eine beeindruckende Statistik: Bei insgesamt 1918 Geburten wurden 1991 Kinder geboren. In der Beliebtheitsskala der Vornamen kristallisierten sich klare Favoriten heraus. Bei den Mädchen führte Emma mit 17 Nennungen die Liste an, gefolgt von Lina und Emilia. Bei den Jungen teilten sich Elias, Noah und Paul mit jeweils 13 Vergaben den Spitzenplatz, dicht gefolgt von Ben und Emil. Das Universitätsklinikum blickt somit auf ein ereignisreiches Jahr zurück und startet voller Vorfreude in die Begleitung der neuen Familien des Jahres 2026.
