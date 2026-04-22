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Samba-Rhythmen bei der Freisprechungsfeier des unterfränkischen Kfz-Gewerbes

22. April 2026Letztes Update 22. April 2026
Samba-Rhythmen bei der Freisprechungsfeier des unterfränkischen Kfz-Gewerbes
Foto: Holger Zietz
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VEITSHÖCHHEIM – Die Kfz-Innung Unterfranken hat am Sonntag, den 22. März 2026, insgesamt 337 Absolventen in den Mainfrankensälen feierlich freigesprochen. Vor über 900 Gästen erhielten 314 Junggesellen und 23 Junggesellinnen nach dreieinhalbjähriger Ausbildung ihre Gesellenbriefe.

Obermeister Roland Hoier begrüßte die neuen Fachkräfte und betonte die Bedeutung dieses Meilensteins. In den vergangenen Jahren hatten die Auszubildenden in Betrieben und Berufsschulen fundiertes Wissen über moderne Kraftfahrzeugtechnik erworben und dieses erfolgreich vor dem Gesellenprüfungsausschuss unter Beweis gestellt. Hoier appellierte an die Absolventen, den Gesellenbrief als ersten Schritt auf der Karriereleiter zu sehen und die zahlreichen Weiterbildungschancen des Handwerks zu nutzen.

Anerkennung für herausragende Leistungen

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Festredner Wolfgang Michel von der Vogel Communications Group sowie der Prüfungsausschussvorsitzende Josef Möhler schlossen sich den Glückwünschen an. Ein besonderes Schlaglicht fiel auf die Prüfungsbesten, die für ihre exzellenten Ergebnisse mit Geldpreisen der Ehrenobermeister-Josef-Pfister-Stiftung ausgezeichnet wurden.

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Eine herausragende Ehre wurde Hannes Wirsing zuteil:

  • Erfolge 2025: Prüfungsbester, Kammer- und Landessieger sowie Sieger der Deutschen Meisterschaft im Handwerk.

  • International: Zweiter Platz beim Eurocup 2025.

  • Ausblick: In diesem Jahr wird er bei der Weltmeisterschaft in Shanghai antreten.

Feierlicher Rahmen und Unterhaltung

Für eine ausgelassene Stimmung sorgte die Gruppe Samba Bateria Caliente, die mit Samba-Rhythmen und Tänzerinnen das Publikum begeisterte. Dominik Bausewein bedankte sich stellvertretend für alle Absolventen bei den Ausbildungsbetrieben, Lehrkräften, der Handwerkskammer (HWK) und der Innung sowie den Eltern für die Unterstützung während der Lehrzeit.

Die Kfz-Innung Unterfranken unterstreicht mit dieser Veranstaltung die Bedeutung des Kraftfahrzeughandwerks als wichtigen Arbeitgeber in der Region, der mit insgesamt 800 Betrieben einen stetig wachsenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften deckt.

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