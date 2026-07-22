Sanfte Bewegung im Bäderland Bayerische Rhön: Gesundheit aktiv fördern

BAD BOCKLET / BAD BRÜCKENAU / BAD KISSINGEN / BAD KÖNIGSHOFEN / BAD NEUSTADT A. D. SAALE – Das Bäderland Bayerische Rhön setzt auf sanfte Bewegungsangebote, die Gesundheit, Naturerlebnis und Erholung miteinander verbinden. In den fünf Kurorten und Staatsbädern stehen zahlreiche Aktivitäten für Einsteiger und Erfahrene zur Verfügung.

Im Mittelpunkt stehen gelenkschonende Bewegungsformen wie Nordic Walking, Yoga, Kneippen sowie Spaziergänge auf Natur- und Erlebnispfaden.

Ein besonderes Angebot bilden die zertifizierten DSV-Nordic-Walking-Zentren in Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Bad Königshofen und Bad Neustadt an der Saale. Insgesamt stehen 17 ausgeschilderte Strecken unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade zur Verfügung. In Bad Bocklet und Bad Königshofen können zudem Walkingstöcke ausgeliehen werden.

Das könnte Dich auch interessieren: Eisgeliebt am Dienstag: Zitrone*, Tomate-Banane*, Rose-Himbeere*, Pina-Colada*, Vanille, Haselnuss*, Tonka* und Basilikum Das Eisgeliebt-Team freut sich von Di-Sa 12:00 bis 17:30 Uhr auf Dich! *=vegan | Sorten wechseln im Laufe des Tages! #Schweinfurt @Eisgeliebt www.Eisgeliebt.cafe

Auch die Kneippanlagen in allen fünf Kurorten laden zum Wassertreten nach Sebastian Kneipp ein. Die Anwendung kann die Durchblutung und den Kreislauf anregen und sorgt besonders an warmen Sommertagen für eine wohltuende Erfrischung.

Zur Erholung tragen außerdem die drei Thermen der Region bei: die KissSalis Therme in Bad Kissingen, die FrankenTherme in Bad Königshofen mit Deutschlands erstem Naturheilwassersee sowie das Erlebnisbad Triamare in Bad Neustadt an der Saale.

Ergänzt wird das Gesundheitsangebot durch Yoga-Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Kombination aus Bewegung, Atemtechniken und Entspannung kann Beweglichkeit und Körperwahrnehmung fördern.

Wer die Natur aktiv erleben möchte, findet zahlreiche Lehr-, Natur- und Erlebnispfade in der Rhön. Das Angebot reicht von geologischen Rundwegen und Naturlehrpfaden über Waldbaden bis hin zu Tiererlebnispfaden und verbindet Bewegung mit spannenden Informationen über Landschaft und Umwelt.

Ein besonderes Naturerlebnis bieten außerdem geführte Lama- und Alpakawanderungen in Bad Bocklet, Bad Königshofen und Bad Neustadt an der Saale. Die Touren richten sich an Erwachsene ebenso wie an Familien und ermöglichen es, die Rhön in Begleitung der Tiere zu entdecken.

Eine Übersicht aller sanften Gesundheits- und Bewegungsangebote bietet das Bäderland Bayerische Rhön auf seiner Internetseite.

baederland-bayerische-rhoen.de/sanfte-sportarten/