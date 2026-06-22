Sanierte Aussegnungshalle in Gerolzhofen: Einweihung und Besichtigungstermin
GEROLZHOFEN – Die Stadt Gerolzhofen setzt ihre schrittweise Umgestaltung des städtischen Friedhofs fort. Ein zentraler Baustein dieses Projekts ist die umfassende Sanierung der denkmalgeschützten Aussegnungshalle, die nun erfolgreich abgeschlossen wurde.
Modernisierung und Umgestaltung
Mit einem Investitionsvolumen von 750.000 Euro wurde die Aussegnungshalle grundlegend aufgewertet. Zu den wesentlichen Neuerungen gehören:
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Barrierefreiheit: Ein neuer Zugang auf der Südseite ermöglicht einen barrierefreien Eintritt.
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Optische Aufwertung: Neu verglaste Eingangselemente sorgen für mehr Transparenz.
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Innenraum: Durch eine völlig neue Innenaufteilung wurde eine pietätvollere Atmosphäre geschaffen.
Die Maßnahmen sind Teil eines langfristigen Konzepts, das durch einen eigens gegründeten Friedhofsarbeitskreis – unter Beteiligung der katholischen und evangelischen Geistlichen – entwickelt wurde. Ziel ist es, zeitgemäße Bestattungsformen zu ermöglichen und den Friedhof als einen ansprechenden Ort der Begegnung zu gestalten.
Termine zur Besichtigung
Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben zwei Möglichkeiten, die neu gestalteten Räumlichkeiten zu besichtigen:
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Einweihung: Die offizielle Einweihung findet am Freitag, den 26. Juni 2026, um 12:00 Uhr statt.
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Öffentliche Besichtigung: Am Sonntag, den 28. Juni 2026, besteht im Rahmen der Veranstaltung „Kunst & Kulinarisches“ die Gelegenheit, die Aussegnungshalle zu besichtigen.
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