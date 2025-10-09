Saniertes Mozart-Areal in Würzburg erhält Staatspreis und Preis „Bauen im Bestand 2025“
WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg ist als Bauherrin die diesjährige Preisträgerin des Bayerischen Staatspreises für Architektur sowie des Preises „Bauen im Bestand“ (Kategorie 3).
Ausgezeichnet wurde die architektonische Sanierung und Umnutzung des Hufeisentrakts im denkmalgeschützten Mozart-Areal. Stadtbaurat Benjamin Schneider und die Architekten Grellmann Kriebel Teichmann & Partner (GKT) nahmen die Auszeichnungen, die unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vergeben wurden, im Münchner Haus der Architektur entgegen. Das Architekturbüro GKT erhielt zudem die Dotierung von 6.000 Euro für „Bauen im Bestand“.
Würdigung des Projekts
Bayerns Staatsminister Markus Blume lobte die Sanierung und betonte, dass „Bauen im Bestand die Königsklasse“ sei, da es Architektur, Denkmal- und Klimaschutz vereine. Er würdigte das Mozart-Areal als Gewinner des Staatspreises, der zeige, wie kulturelles Erbe erhalten und neu gedacht werden könne.
Der Hufeisentrakt, ein Nachkriegsgebäude aus den 1950er-Jahren, wurde nach etwa dreieinhalb Jahren Bauzeit im September 2024 eröffnet. Die Leistung des Würzburger Architekturbüros GKT umfasste:
- Die Wiederbelebung der zeitlosen gestalterischen Stilqualitäten des Hauses.
- Den denkmalpflegerischen Erhalt der Bausubstanz.
- Die Ergänzung mit heutigen Energiestandards und die Schaffung von Barrierefreiheit.
Stadtbaurat Benjamin Schneider hob hervor, dass der Komplex beispielhaft saniert, revitalisiert und einer neuen Nutzung zugeführt wurde. Die Architektur wurde den aktuellen Aufgabenstellungen angepasst und die Energieversorgung auf ein neues Niveau gehoben, ohne dass das Mozart-Areal seine stadtbildprägende Bedeutung verlor.
Die Baukosten für das Projekt beliefen sich auf insgesamt 21,5 Millionen Euro, wobei die Sanierung vom Freistaat gefördert wurde.
