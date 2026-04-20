Sanierung des Hörsaal- und Werkstattgebäudes der THWS: Vier Millionen Euro für den Brandschutz
SCHWEINFURT – Die umfassende Sanierung des zentralen Hörsaal- und Werkstattgebäudes der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) am Standort Schweinfurt steht vor ihrem finalen Abschluss. Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat hierfür nun weitere vier Millionen Euro freigegeben, wie der Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib mitteilte.
Das 1963 fertiggestellte Gebäude ist das Herzstück des Campus und beherbergt wichtige Flächen für Lehre und Forschung, darunter Labore, Hörsäle und die Verwaltung der Fachbereiche Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Nachdem das Gebäude bereits zwischen 2003 und 2019 in mehreren Etappen saniert wurde, fließt das neue Budget nun gezielt in die notwendige Sicherheits- und Brandschutztechnik.
Umfangreiche Maßnahmen für maximale Sicherheit
Um die aktuell geltenden Brandschutzvorgaben vollständig zu erfüllen, sind in den kommenden Monaten tiefgreifende bauliche Anpassungen vorgesehen. Diese betreffen sowohl die Substanz als auch die technische Ausstattung des Gebäudes:
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Bauliche Ertüchtigung: Wände, Decken, Türen und Fassadenteile werden brandschutztechnisch verstärkt oder angepasst.
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Technische Nachrüstung: Installation moderner Brandmeldeanlagen und neuer Sicherheitsbeleuchtungssysteme.
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Dachbereich: Ergänzungen für Feuerwehrzugänge und notwendige Wartungseinrichtungen.
Zeitplan der Abschlussarbeiten
Für die Umsetzung dieser finalen Maßnahmen ist eine Bauzeit von insgesamt 20 Monaten veranschlagt. Mit der Freigabe der Mittel ist die Finanzierung der insgesamt rund 70 Millionen Euro teuren Gesamtsanierung gesichert, sodass die THWS langfristig über eine moderne und sichere Infrastruktur für Studierende und Forschungspersonal am Standort Schweinfurt verfügt.
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