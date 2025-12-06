Auto IU

Sanierungsphase vorzeitig beendet: Stadtwerke Bad Kissingen erzielen zwei Jahre hintereinander positive Jahresergebnisse

6. Dezember 2025Letztes Update 6. Dezember 2025
Gute Nachrichten überbrachte der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Bad Kissingen, Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel (r.) an die Belegschaft der Stadtwerke Bad Kissingen: „Das Unternehmen beendet vorzeitig die Sanierungsphase und hat allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken.“ Auf dem Foto (v.l.): stellvertretender Betriebsratsvorsitzender Ralf Schubert, Geschäftsführer Dr. Ralf Merkl und Geschäftsführerin Anja Binder - Foto: Mario Selzer
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen haben das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von 5,2 Millionen Euro abgeschlossen und damit zwei Jahre hintereinander positive Jahresergebnisse erzielt. Aufgrund dieses Ergebnisses konnte das Unternehmen die Sanierungsphase vorzeitig beenden.

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel, der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke, überbrachte die positive Nachricht am 5. Dezember 2025 auf der Weihnachtsfeier in der Gastwirtschaft Körner. Er gratulierte der Geschäftsführung und den Mitarbeitern zu diesem hervorragenden Ergebnis, das die Stabilisierung des operativen Geschäftes bestätigt und einen optimistischen Ausblick ermöglicht.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

6. Dezember 2025Letztes Update 6. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)