Auto IU
Sanierungsphase vorzeitig beendet: Stadtwerke Bad Kissingen erzielen zwei Jahre hintereinander positive Jahresergebnisse
BAD KISSINGEN – Die Stadtwerke Bad Kissingen haben das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von 5,2 Millionen Euro abgeschlossen und damit zwei Jahre hintereinander positive Jahresergebnisse erzielt. Aufgrund dieses Ergebnisses konnte das Unternehmen die Sanierungsphase vorzeitig beenden.
Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel, der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke, überbrachte die positive Nachricht am 5. Dezember 2025 auf der Weihnachtsfeier in der Gastwirtschaft Körner. Er gratulierte der Geschäftsführung und den Mitarbeitern zu diesem hervorragenden Ergebnis, das die Stabilisierung des operativen Geschäftes bestätigt und einen optimistischen Ausblick ermöglicht.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!