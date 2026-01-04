Sattelschlepper bleibt an Volvo hängen und fährt einfach weiter – Zeugen in Würzburg gesucht
WÜRZBURG / GROMBÜHL – Nach einer Unfallflucht am Samstagvormittag auf der Ständerbühlstraße sucht die Polizei Würzburg-Stadt nach einem beteiligten Tanklaster. Ein 55-jähriger Autofahrer war gegen 11:45 Uhr mit seinem grauen Volvo in Richtung Grombühl unterwegs, als ein Sattelzug beim Spurwechsel den linken Außenspiegel des Wagens touchierte. Anstatt anzuhalten und den Schaden zu regulieren, setzte der Fahrer des Gespanns seine Fahrt unvermindert fort, weshalb nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt wird.
Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine Sattelzugmaschine mit einem markanten weißen Sattelauflieger, der offensichtlich für den Transport von Gas oder Benzin konzipiert ist. Durch die Berührung im Vorbeifahren entstand am Volvo des 55-Jährigen ein Sachschaden, der von den aufnehmenden Beamten auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die den Fahrstreifenwechsel beobachtet haben oder Angaben zu dem auffälligen Tank-Laster machen können.
Hinweise zum beteiligten Lastwagen oder dessen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen. Da sich der Unfall zu einer belebten Zeit auf einer wichtigen Zubringerstraße ereignete, könnten andere Verkehrsteilnehmer wertvolle Beobachtungen gemacht haben, die zur Identifizierung des Verursachers führen. Jede Information zum Kennzeichen oder zur Aufschrift auf dem weißen Auflieger ist für die Ermittler von großer Bedeutung.
