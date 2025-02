Sattelzug fährt auf verbotswidrig geparkten Lastwagen auf – Stundenlange Sperrung der A70

BERGRHEINFELD – LKR. SCHWEINFURT – Ein Auffahrunfall eines Sattelzugs auf einen verbotswidrig auf der A70 geparkten Lastwagen führte am Samstagmittag zu einer stundenlangen Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Bamberg und zu erheblichen Behinderungen in Richtung Würzburg.

Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer parkte seinen Sattelzug gegen 13 Uhr unerlaubt auf dem Seitenstreifen der A70. Gegen 13.40 Uhr geriet ein in Richtung Würzburg fahrender Lastwagen auf den Seitenstreifen und kollidierte mit dem geparkten Sattelzug. Der Planenauflieger wurde dabei komplett zerstört und die Ladung verteilte sich über beide Fahrtrichtungen. Durch umherfliegende Ladungs- und Fahrzeugteile wurden sieben Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand erlitt ein Pkw-Fahrer vermutlich ein Schleudertrauma.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Bamberg bis etwa 20 Uhr gesperrt werden. In Richtung Würzburg konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.