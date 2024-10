Sattelzug fährt Tankstellenzapfsäule an

LOHR AM MAIN – Im Landkreis Main-Spessart ereignete sich am Freitagabend ein Vorfall, bei dem ein 30-jähriger Fahrer eines Sattelzugs beim Rückwärtsfahren auf das Gelände einer Tankstelle in der Rechtenbacher Straße mit seinem Sattelauflieger eine Zapfsäule touchierte. Diese wurde dabei seitlich verschoben und stark beschädigt, wodurch ein erheblicher Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Nach weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer des Sattelzugs bereits am Vortag in einen anderen Unfall verwickelt war. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein Lkw im Brunnenwiesenweg einen Stromkasten. Der verantwortliche Fahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.