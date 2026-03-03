Auto IU

Sattelzug prallt auf Kleintransporter auf der A7 – 120.000 Euro Schaden

3. März 2026Letztes Update 3. März 2026
Symbolbild / Maria Moczydlak auf Pixabay
UNTERPLEICHFELD IM LANDKREIS WÜRZBURG – Am Montagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf der A7 in Fahrtrichtung Norden zu einem schweren Unfall zwischen einem Sattelzug und einem Kleintransporter, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 24-jähriger Fahrer stand mit seinem Kleintransporter auf dem Seitenstreifen, als ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf das Fahrzeug prallte.

In der Folge wurde der Sattelzug abgewiesen, durchbrach die Leitplanke, rutschte eine Böschung hinab und blieb auf dem Dach liegen. Während der 57-jährige Unfallverursacher leicht verletzt wurde und sich selbst befreien konnte, erlitt der 24-jährige Fahrer des Kleintransporters schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehren aus Estenfeld, Mühlhausen, Kürnach, Rottendorf und Erbshausen sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei unterstützten die Bergungsarbeiten und Verkehrsmaßnahmen. Die Autobahn musste für mehrere Stunden vollgesperrt werden; der Sachschaden wird auf etwa 120.000 Euro geschätzt.

ACHTUNG: Landesweiter Probealarm am 12. März 2026

3. März 2026
Städtische Sammlung im MiK erstrahlt ab Ende März in neuem Licht

3. März 2026
Noch sind Plätze frei: Vielseitiges Kursangebot an der Volkshochschule Bad Kissingen

3. März 2026
55.000 Euro Schaden: Schwerer Unfall auf der B286 sorgt für stundenlange Vollsperrung

3. März 2026
