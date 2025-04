Sattelzug verursachte erheblichen Sachschaden

LOHR A.MAIN – Im Landkreis Main-Spessart kam es am Donnerstagvormittag, 24. April 2025, gegen 10:15 Uhr in der Lindigsiedlung zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 41-jähriger Fahrer eines Sattelzugs beschädigte beim Abbiegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge und setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort.

Der Mann war mit seinem Sattelzug vom Trautenauer Weg nach rechts in die Sudetenstraße eingebogen. Dabei streifte er mit dem linken Heck seines Aufliegers einen Skoda sowie einen Seat. Am Skoda entstanden deutliche Kratzer an der linken Fahrzeugseite. Der Seat wurde durch den Anstoß etwa zwei Meter nach hinten geschoben und im vorderen linken Bereich erheblich beschädigt.

Der Gesamtschaden an beiden Pkw wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Sattelzug wenig später von einer Streife der Polizeiinspektion Lohr in der Schlesierstraße angetroffen werden. Am Auflieger wurden passende, aber nur leichte Beschädigungen festgestellt, der Sachschaden beläuft sich hier auf etwa 100 Euro.

Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.