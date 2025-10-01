Auto IU
Sattelzugfahrer war zu schnell unterwegs und muss 1.200 Euro zahlen…
KARSBACH – Am Dienstagvormittag wurde der Fahrer eines Sattelzuges im Landkreis Main-Spessart im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten.
Dabei stellten die Beamten fest, dass der 54-jährige slowakische Staatsangehörige die zulässige Höchstgeschwindigkeit für seinen Sattelzug mehrfach massiv überschritten hatte.
Da der Fahrer bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Geschwindigkeitsverstöße auffällig geworden war, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.200 Euro zahlen, bevor er seine Fahrt fortsetzen konnte.
