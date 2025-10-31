Sauberes Wasser für die schwimmende Arztpraxis „Polly
Das Stettfelder Unternehmen EnWaT bringt mit moderner Wassertechnologie medizinische Hilfe auf dem Irrawaddy wieder ins Fließen
STETTFELD – Das in Stettfeld ansässige Unternehmen EnWaT (Energie- und Wassertechnologie) hat die schwimmende Arztpraxis „Polly“ in Myanmar mit moderner Wasseraufbereitungstechnik unterstützt. Die installierte Anlage sorgt dafür, dass an Bord sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht und die Arztpraxis wieder voll einsatzfähig ist.
Klaus Strätz, geschäftsführender Gesellschafter von EnWaT, war im April dieses Jahres ehrenamtlich bei den Irrawaddy River Doctors in Myanmar, um den Einbau und die Inbetriebnahme der Filteranlage zu betreuen.
Details zur Unterstützung:
- Zweck: Die Anlage ermöglicht der schwimmenden Arztpraxis „Polly“ (betrieben von der ArtMed-Stiftung), wieder den Irrawaddy-Fluss im Süden Myanmars zu befahren und medizinische Hilfe für die Bevölkerung anzubieten.
- Maßnahmen: Aufgrund der starken Korrosion durch den Einsatz und den Salzgehalt des Flusses mussten alle Wasserleitungen an Bord komplett ausgetauscht werden.
- Filtration: Künftig wird nahezu das gesamte Wasser für das Schiff mit Hilfe der Filtrationsanlage von EnWaT gefiltert; nur das Wasser in den Toiletten bleibt ungefiltert.
Ein Vertreter der ArtMed-Stiftung dankte Klaus Strätz ausdrücklich dafür, dass er die Reise trotz der unsicheren Situation (Nachbeben und schwierige politische Bedingungen) in Myanmar unternommen und diese wichtige Aufgabe übernommen hat.
