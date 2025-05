Saustark: Keiler Biere erhalten neues Aussehen

LOHR AM MAIN / SCHWEINFURT – Das Keiler Pils und das Keiler Export erhalten ein neues „Fell“ und werden zukünftig ausschließlich in der urigen Bügelverschlussflasche im grünen Keiler Spezialitäten Kasten erhältlich sein. Dieser Schritt erfolgt aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach den Keiler Bierspezialitäten in der praktischen Bügelverschlussflasche.

Zudem erhält das beliebte Keiler Export einen neuen, urigen Namen: KEILER „URSTOFF“ – DAS FEINWÜRZIGE EXPORTBIER.

Der Keiler „URSTOFF“ bleibt eine traditionelle, goldgelbe Bierspezialität mit edlem Braumalz und einem feinwürzigen, vollmundigen und leicht süßlichen Geschmack. Gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot mit einer Stammwürze von 12,2% und einem Alkoholgehalt von 5,2%, lädt der Keiler Urstoff weiterhin zur genussvollen Rast ein.

Die Erfolgsgeschichte der Keiler Biere begann 1986, als die Braumeister der damaligen Lohrer Brauerei die Idee hatten, ein naturtrübes Weißbier mit besonderer Rezeptur in einer Bügelverschlussflasche einzubrauen. Das Trinkerlebnis aus der Bügelflasche trug maßgeblich dazu bei, dass Keiler Bier heute als Kultmarke für urige Bierspezialitäten aus Unterfranken wahrgenommen wird.