Schaden im fünfstelligen Bereich: Scheune brennt in Schwarzach

SCHWARZACH AM MAIN, LKR. KITZINGEN – Am Montagnachmittag brach in einer Scheune in der Bamberger Straße ein Feuer aus, dessen Ursache derzeit noch unklar ist.

Der 62-jährige Eigentümer bemerkte gegen 16:10 Uhr Rauch und Flammen in einem Lagerraum und versuchte zunächst, die Flammen mit Wassereimern zu löschen. Die Situation geriet jedoch schnell außer Kontrolle, und das Feuer griff auf die gesamte Scheune über.

Die alarmierten Feuerwehren aus Stadtschwarzach, Münsterschwarzach, Abtei Münsterschwarzach, Hörblach und Volkach rückten mit einem Großaufgebot an. Dank ihres schnellen und koordinierten Einsatzes konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser verhindert werden. Trotzdem dauerten die Löscharbeiten bis in die Abendstunden an.

Der Sachschaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und führte bereits am Mittwoch eine genaue Untersuchung des Brandortes durch.