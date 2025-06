Schadensträchtiger Einbruch in Pfarrbüro – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / INNENSTADT – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in das Pfarramt St. Johannis in der Herstallstraße ein und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise in das Gebäude.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.