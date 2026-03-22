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Schadensträchtiger Ladendiebstahl verhindert
WÖRTH AM MAIN IM LANDKREIS MILTENBERG – Am Donnerstagnachmittag hat eine beherzt eingreifende Angestellte eines Drogeriemarktes in der Präsentstraße einen Ladendieb gestoppt. Die Mitarbeiterin hielt den 27-jährigen rumänischen Staatsbürger gegen 17:10 Uhr bis zum Eintreffen der Polizei fest, nachdem die Diebstahlwarnanlage beim Verlassen des Geschäfts angeschlagen hatte.
Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte der Polizei Obernburg stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige einen speziell präparierten Mantel trug. In diesem Gehäuse waren Waren im Wert von über 900 Euro verborgen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.
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