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Schadstoffmobil im Landkreis Haßberge: Termine für die Problemmüllsammlung 2026

26. März 2026Letztes Update 26. März 2026
Schadstoffmobil im Landkreis Haßberge: Termine für die Problemmüllsammlung 2026
Symbolfoto: 2fly4
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HASSBERGE – Das Sammelteam des Abfallwirtschaftsbetriebes ist in diesem Jahr wieder im gesamten Landkreis unterwegs, um Problemabfälle direkt vor Ort an den Wertstoffhöfen entgegenzunehmen. Die Sammlungen finden jeweils im Frühjahr und im Herbst in der Zeit von 15:30 bis 16:30 Uhr statt.

Angenommen werden Stoffe, die aufgrund ihrer Zusammensetzung eine Gefahr für die Umwelt darstellen, wie etwa Farb- und Lackreste, Verdünnungen, Chemikalien aus dem Haushalt, Holzschutzmittel oder Altmedikamente. Solche Abfälle sind häufig an orange- oder rotfarbenen Gefahrensymbolen auf der Verpackung zu erkennen. Auch Wand- und Fassadenfarben auf Wasserbasis werden im Rahmen der Aktion fachgerecht entsorgt.

Die Termine der Frühjahrsaktion 2026

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Die Herbsttermine starten am 21. September in Ermershausen und enden am 14. Oktober in Untermerzbach.

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Konditionen und Mengenbeschränkungen

Für Privathaushalte ist die Abgabe der meisten Stoffe kostenlos. Es gelten jedoch spezifische Regeln für bestimmte Abfallarten:

  • Altöl & Solarflüssigkeit: Die Abgabe ist auf 30 Liter begrenzt und kostenpflichtig (0,25 € pro Liter Verpackungsvolumen).

  • Starterbatterien: Diese werden kostenfrei angenommen; auf Wunsch wird eine Pfandbestätigung für den Handel ausgestellt.

  • Gewerbe & Landwirtschaft: Hier werden nur haushaltsübliche Mengen bis maximal 30 Liter/30 kg gegen eine Gebühr von 2,00 € pro Liter angenommen. Größere Mengen müssen eigenverantwortlich entsorgt werden.

Ganzjährige Abgabemöglichkeiten

Wer die Termine des Schadstoffmobils verpasst, kann Problemmüll ganzjährig im Kreisabfallzentrum Wonfurt abgeben (Donnerstag und Freitag, 08:00–12:00 Uhr und 12:45–16:00 Uhr). Zudem finden von März bis Oktober monatliche Zusatzsammlungen an den Wertstoffhöfen in Ebern (jeden 3. Mittwoch) und Hofheim (jeden 1. Mittwoch) statt.

Weitere Informationen und alle Termine sind über die Haßberge Abfall-App oder unter www.awhas.de abrufbar.

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