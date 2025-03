Schadstoffmobil wieder im Landkreis Haßberge unterwegs

HAßBERGE – Problemabfälle können an den Wertstoffhöfen abgegeben werden

Das Schadstoffmobil des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Haßberge ist wieder unterwegs, um Problemabfälle direkt vor Ort entgegenzunehmen. Die Sammlung findet sowohl im Frühjahr als auch im Herbst an verschiedenen Wertstoffhöfen im Landkreis statt.

Die Abgabe ist jeweils von 15:30 bis 16:30 Uhr an folgenden Terminen möglich:

Frühjahrsaktion:

31.03.2025 (Mo) – Maroldsweisach

– Maroldsweisach 01.04.2025 (Di) – Zeil

– Zeil 07.04.2025 (Mo) – Oberaurach

– Oberaurach 08.04.2025 (Di) – Theres

– Theres 09.04.2025 (Mi) – Knetzgau

– Knetzgau 14.04.2025 (Mo) – Kirchlauter

– Kirchlauter 15.04.2025 (Di) – Stettfeld

– Stettfeld 22.04.2025 (Di) – Königsberg

– Königsberg 23.04.2025 (Mi) – Eltmann

– Eltmann 28.04.2025 (Mo) – Burgpreppach

– Burgpreppach 29.04.2025 (Di) – Riedbach

– Riedbach 30.04.2025 (Mi) – Aidhausen

Herbstaktion:

29.09.2025 (Mo) – Ermershausen

– Ermershausen 30.09.2025 (Di) – Bundorf

– Bundorf 06.10.2025 (Mo) – Rauhenebrach

– Rauhenebrach 07.10.2025 (Di) – Sand

– Sand 08.10.2025 (Mi) – Gädheim

– Gädheim 13.10.2025 (Mo) – Breitbrunn

– Breitbrunn 14.10.2025 (Di) – Ebelsbach

– Ebelsbach 20.10.2025 (Mo) – Rentweinsdorf

– Rentweinsdorf 21.10.2025 (Di) – Pfarrweisach

– Pfarrweisach 22.10.2025 (Mi) – Untermerzbach

Welche Problemabfälle werden angenommen?

Folgende Abfälle können abgegeben werden:

Farb- und Lackreste

Verdünnungen aller Art

Säuren und Laugen

Holzschutzmittel

Chemikalien aus dem Haushalt

Ölfilter und leere Ölkanister

Spraydosen mit Restinhalten

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel

Altmedikamente

Erkennbar sind Problemabfälle häufig an orange- oder rotfarbenen Gefahrensymbolen. Weitere Informationen dazu gibt es im Abfall-ABC auf der Website www.awhas.de, in der Abfall-App oder in der gedruckten Broschüre.

Achtung: Wand- und Fassadenfarben sowie Tiefgrund auf Wasserbasis zählen nicht als Problemmüll, können aber dennoch abgegeben und fachgerecht entsorgt werden.

Kosten & Mengenbegrenzung

Für Privathaushalte ist die Abgabe bis auf wenige Ausnahmen kostenlos.

Kostenpflichtig ist jedoch die Abgabe von:

Altöl (KFZ & Heizöl), Solarflüssigkeit, Kühlerfrostschutzmittel → max. 30 Liter, 0,25 € pro Liter Verpackungsvolumen.

Tipp: Händler, die neues Öl verkaufen, müssen die gleiche Menge Altöl kostenlos zurücknehmen.

Starterbatterien (KFZ & Motorrad) können kostenfrei abgegeben werden. Falls erforderlich, erhalten Bürgerinnen und Bürger eine Bestätigung zur Rückerstattung des Pfands beim Händler.

Gewerbe, Landwirtschaft und Dienstleistungsbetriebe:

Haushaltsübliche Mengen werden kostenpflichtig angenommen. Die Kosten betragen 2 € pro Liter, max. 30 Liter pro Behälter (Gewicht max. 30 kg). Größere Mengen müssen selbst entsorgt werden.

Ganzjährige Abgabemöglichkeiten

Zusätzlich zur mobilen Sammlung können Problemabfälle ganzjährig an folgenden Standorten abgegeben werden:

Kreisabfallzentrum Wonfurt (Do & Fr: 08:00 – 12:00 Uhr & 12:45 – 16:00 Uhr)

(Do & Fr: 08:00 – 12:00 Uhr & 12:45 – 16:00 Uhr) Wertstoffhof Ebern (März – Oktober, jeden 3. Mittwoch im Monat, während der regulären Öffnungszeiten)

(März – Oktober, jeden 3. Mittwoch im Monat, während der regulären Öffnungszeiten) Wertstoffhof Hofheim (März – Oktober, jeden 1. Mittwoch im Monat, während der regulären Öffnungszeiten)

Für weitere Informationen steht die Abfallberatung unter 09521 27-712 zur Verfügung.