Schäden auf einem Spielplatz und an der Grundschule Bad Kissingen hinterlassen – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

BAD KISSINGEN – Unbekannte haben ein der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Schaden an einem Spielplatz und auf dem Gelände der Sinnberg-Grundschule angerichtet. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt und sucht nun auch nach Zeugen.

Gartenhaus auf Spielplatz durchsucht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 06:00 Uhr, haben Unbekannte an der Kreuzung Ostring / Kasernenstraße den Zaun um einen Spielplatz durchgeschnitten. Im weiteren Verlauf beschädigten die Unbekannten ein Gartenhaus und suchten darin vergeblich nach Beute.

Beschädigungen auf dem Gelände der Grundschule

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten anschließend Zutritt auf das Gelände der Sinnberg-Grundschule. Auf dem dortigen Spielplatz nahmen sie verschiedene Gegenstände an sich und beschmierten Schultische in einem Pavillon. Darüber hinaus wurde ein Behälter mit Streusalz umgeworfen und ein Wasserhahn aufgedreht.

Der entstanden Schaden wird in beiden Fällen auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter Tel. 0971/7149-0 entgegen.