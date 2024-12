Schaeffler AG erwirbt indischen Engineering- und Service-Dienstleister für Smart Automation Dhruva

HERZOGENAURACH – Die Industriewerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst GmbH, ein Tochterunternehmen der Schaeffler AG, hat einen Anteilskaufvertrag unterzeichnet, um 100 Prozent der Anteile an Dhruva Automation & Controls (P) Ltd. (im Folgenden „Dhruva“) zu erwerben. Dhruva, mit Sitz in Pune, Indien, ist ein technischer Dienstleister und Anbieter für smarte industrielle Automatisierung und Software in der Region Asien/Pazifik.

Das 2002 von Jaydeep Chougule gegründete Unternehmen beschäftigt 65 Mitarbeitende und ist wirtschaftlich nachhaltig profitabel. Dhruva bietet Hardware, Dienstleistungen und Softwarelösungen für die industrielle Fertigung in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, chemische Prozesstechnik, Biopharmazeutika, Lebensmittelindustrie sowie Wasser- und Abwasserbehandlung an. In der Region Asien/Pazifik vertrauen zahlreiche Kunden, insbesondere aus Indien, Thailand, Dubai, Bangladesch, Aserbaidschan und Vietnam, auf die Produkte und Services des Unternehmens.

Neben dem Hauptsitz in Pune ist Dhruva mit Vertriebsbüros in Aurangabad und Kolhapur in Indien vertreten. Roberto Henkel, Senior Vice President Operations Digitalization & IT bei Schaeffler, betont: „Dhruva ist eine optimale Ergänzung zu den Aktivitäten der Schaeffler Digital Solutions. Auch technologisch eröffnet die Zusammenarbeit neue Potenziale. Schaeffler-Werke in Indien setzen bereits auf die kombinierte Expertise und gemeinsame Softwarelösungen. Die Akquisition ermöglicht für beide Partner sowohl technologisch als auch vertriebsseitig neue Möglichkeiten.“

Die Schaeffler Digital Solutions GmbH (SDS) mit Sitz in Chemnitz entwickelt webbasierte Software, die durch hohe Kompatibilität mit bestehenden Systemen, Sensoren und Steuerungen Daten von Maschinen abfragen und verarbeiten kann. Dies hilft Kunden, ungeplante Maschinenstillstände zu vermeiden, die Produktivität zu steigern und ein hohes Qualitätsniveau zu sichern. Die „Fabrik der Zukunft“ bildet mit Systemen zur Maschinendatenanalyse, vorausschauender Instandhaltung und Nachhaltigkeitsmanagement den Fokus der Aktivitäten von SDS und Dhruva.

Im Rahmen des Anteilskaufvertrags wird die Industriewerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst GmbH 100 Prozent der Anteile an Dhruva übernehmen. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2024 erwartet, vorbehaltlich bestimmter Abschlussbedingungen. Die Marke Dhruva wird mittelfristig in Schaeffler integriert.

Andreas Schick, Vorstand Produktion, Supply Chain Management und Einkauf der Schaeffler AG, kommentiert: „Mit der Akquisition von Dhruva erweitern wir unser Portfolio um einen spezialisierten Anbieter für intelligente industrielle Automatisierung und erhalten Zugang zum indischen Markt sowie zu weiteren asiatischen Kunden. Dieser Schritt unterstreicht unsere Ausrichtung auf die Digitalisierung im Operations-Bereich und stärkt unsere Innovationskraft in der Automatisierung, um den Herausforderungen der digitalen Disruption zu begegnen.“

Jaydeep Chougule, Geschäftsführer und Mitgründer von Dhruva, erklärt: „Nach 22 Jahren der Eigenständigkeit freuen wir uns, mit Schaeffler einen starken Partner gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir unser Portfolio erweitern und weiteres Wachstumspotenzial im indischen Markt sowie in Asien/Pazifik realisieren. Ich freue mich darauf, das neue Kapitel mit meinen mehr als 60 Kolleginnen und Kollegen aufzuschlagen und mit den neuen Möglichkeiten noch schneller und profitabler zu wachsen.“