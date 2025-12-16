Schaeffler richtet Bundesfinale von Jugend forscht 2026 aus
HERZOGENAURACH – Schaeffler übernimmt die Bundespatenschaft für den bedeutendsten Nachwuchswettbewerb in Deutschland, „Jugend forscht“, und wird Gastgeber des 61. Bundesfinales 2026. Das Finale findet vom 28. bis zum 31. Mai 2026 am Schaeffler-Stammsitz in Herzogenaurach statt, wo knapp $200$ Nachwuchsforschende aus ganz Deutschland erwartet werden.
Die Motion Technology Company richtet das Bundesfinale gemeinsam mit der Stiftung Jugend forscht e. V. aus. Die Übernahme der Bundespatenschaft unterstreicht die Bedeutung von Innovation, technologischer Fortschritt und Nachwuchsförderung in der Unternehmenskultur von Schaeffler.
Technologie und Pioniergeist im Fokus
Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, betont: „Mit der Bundespatenschaft übernehmen wir gesellschaftliche Verantwortung und setzen ein Zeichen für mehr Technologie, Innovation und Pioniergeist. Wir sind stolz darauf, dass wir diesen wichtigen Wettbewerb bei uns in Herzogenaurach ausrichten.“
Unter dem Motto „Maximale Perspektive“ startete die 61. Wettbewerbsrunde, in der junge Menschen ihre Forschungsprojekte aus den MINT-Fachgebieten (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) präsentieren. Dazu gehören die Fachgebiete:
-
Arbeitswelt
-
Biologie
-
Chemie
-
Geo- und Raumwissenschaften
-
Mathematik/Informatik
-
Physik
-
Technik
Dr. Jessica Bönsch, Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Jugend forscht e. V., sieht in Schaeffler einen perfekten Partner, da das Unternehmen ebenfalls Leidenschaft für Technologie und Innovationsgeist zeige.
Schaeffler fördert jährlich deutschlandweit rund $1.250$ Talente in $25$ Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen.
Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.jugend-forscht.de.
