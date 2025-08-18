Schaf in Tiefgarage – Polizei fängt tierischen Ausreißer ein
WÜRZBURG – Ein ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei am Samstagabend in Grombühl: Beamte wurden in die Tiefgarage einer Klinik gerufen, wo sich ein Schaf verlaufen hatte. Die Polizisten konnten das sichtlich verängstigte Tier einfangen und es anschließend in das Würzburger Tierheim bringen, da die Herkunft des Tieres unklar ist. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Schafes.
Die Mitteilung über das Tier erreichte die Polizei am 16. August 2025 gegen 22:30 Uhr. In der Tiefgarage einer Klinik fanden die Beamten das Schaf vor. Sie konnten es beruhigen und mit einem Seil einfangen.
Warum und wie das Tier in die Tiefgarage gelangt war, ist bislang nicht bekannt. Da sich auch kein Halter in der Nähe fand, wurde das Schaf zunächst im Tierheim Würzburg untergebracht. Der Eigentümer des Schafes wird gebeten, sich zur Abholung bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 oder direkt beim Tierheim Würzburg zu melden.
