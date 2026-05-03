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Schaulaufen, Schlossführungen und Sing-along: Schlossfest in Aschach

3. Mai 2026Letztes Update 3. Mai 2026
Schaulaufen, Schlossführungen und Sing-along: Schlossfest in Aschach
In den schönsten Kostümen wandeln die Darstellerinnen von PrincesSa-Romantica durch den Schlosspark und das Graf-Luxburg-Museum. - Foto: Harald Beyer
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ASCHACH, LKR. BAD KISSINGEN – Am Samstag, den 9. Mai, und Sonntag, den 10. Mai 2026, verwandeln sich die Museen Schloss Aschach in eine lebendige Festkulisse. Jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Kultur, Musik und Mitmachaktionen.

Das prachtvolle Ambiente des Schlossparks und der drei Museen bietet an beiden Tagen spannende Einblicke in die Geschichte sowie Unterhaltung für alle Generationen.

Die Programm-Highlights im Überblick

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Führungen an beiden Tagen:

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  • 11:15 Uhr: Kostümführung durch das Schloss (Samstag mit „Gräfin Carola“, Sonntag mit dem „Dienstmädchen“).

  • 14:00 Uhr: Interaktive Familienführung durch das Graf-Luxburg-Museum.

  • 15:15 Uhr: Führung durch die historische Schloss- und Parkanlage.

Samstag, 9. Mai:

  • Flohmarkt: Von 11:00 bis 17:00 Uhr laden 20 Stände im Schlosspark zum Stöbern nach Raritäten und Schätzen ein (Eintritt frei).

  • Kreativ & Spielerisch: Ganztägige Druckwerkstatt in der Museumsscheune sowie eine Rätseltour für Kinder.

  • Musik: Live-Auftritt von Fabio Schmitt mit Covers und eigenen Songs (13:00 bis 16:00 Uhr).

Sonntag, 10. Mai (Muttertag):

  • Glanzvolles Flanieren: Die Gruppe „PrincesSa-Romantica“ präsentiert von 13:00 bis 16:00 Uhr prachtvolle Roben im Park.

  • Musikalisches: Moderne Mundart mit „Die Fränkische Farah“ (12:00 bis 13:30 Uhr) und ein interaktives Sing-along mit Nilz Hübenbecker (14:30 bis 16:30 Uhr).

  • Druckwerkstatt & Rätsel: Die kreativen Angebote vom Samstag werden fortgeführt.

Besonderes für Kinder und Genießer

Kleine Gäste, die passend zum Thema „Schloss“ verkleidet kommen, erhalten an der Museumskasse eine kleine Überraschung. Für die Verpflegung stehen der Food Truck „Easy Cheezzy Parmaginni“ mit Nudelspezialitäten aus dem Parmesanlaib sowie der „CaféCamper“ mit Kuchen und Kaffeespezialitäten bereit.

Während der Flohmarktbesuch kostenfrei ist, fällt für die Teilnahme am weiteren Programm der reguläre Museumseintritt an. Weitere Informationen finden Interessierte unter

www.museen-schloss-aschach.de/schlossfest2026

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