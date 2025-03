Schebler Metalltechnik als Vorreiter beim Umweltschutz

BAD BOCKLET – Firma Schebler Metalltechnik erhält Auszeichnung für Umwelt- und Klimaschutz

Umweltschutz und klimabewusstes Handeln sind in jeder Branche möglich – das beweist die Firma Schebler Metalltechnik aus BAD BOCKLET. Im Rahmen des Umwelt- und Klimapakts Bayern wurde das Unternehmen für sein Engagement ausgezeichnet. Die Urkunde überreichte Landrat Thomas Bold persönlich an Geschäftsführer Georg Schebler.

„Wir freuen uns, dass sich so viele Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Region an dieser Initiative beteiligen. Nur gemeinsam können wir Umwelt- und Klimaschutz effektiv voranbringen. Oft sind es viele kleine Veränderungen, die zusammen einen großen Unterschied machen“, betonte Landrat Bold bei der Übergabe.

Nachhaltigkeit in der Wirtschaft

Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist eine Initiative der Bayerischen Staatsregierung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Ziel ist es, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern und damit auch die Akzeptanz für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in der Gesellschaft zu erhöhen. Die Partnerschaft ist langfristig angelegt und richtet sich an Unternehmen, die freiwillig Maßnahmen zum Schutz der Umwelt umsetzen.

Schebler Metalltechnik stellt Produkte für verschiedene Branchen her, darunter Medizintechnik, Messtechnik und die Fahrzeugindustrie. Auch die Entwicklung von Prototypen gehört zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Bereits seit zehn Jahren engagiert sich die Firma im Umwelt- und Klimapakt Bayern und setzt kontinuierlich Maßnahmen zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks um.

Konkrete Umweltmaßnahmen

Das Unternehmen nutzt seit vielen Jahren eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung. Zudem setzt es auf Mehrwegsysteme, LED-Beleuchtung und ein reduziertes Druckniveau, um den Energieverbrauch zu senken. Für kurze und mittlere Strecken steht ein Elektrofahrzeug zur Verfügung. Zusätzlich werden die Mitarbeitenden regelmäßig über Möglichkeiten zur Energieeinsparung informiert, um das Umweltbewusstsein im Betrieb weiter zu stärken.

Weitere Unternehmen im Landkreis ausgezeichnet

Neben der Firma Schebler Metalltechnik wurden im Landkreis BAD KISSINGEN bereits zahlreiche Betriebe für ihr Engagement im Umwelt- und Klimaschutz gewürdigt. Zu den ausgezeichneten Unternehmen gehören unter anderem das Kunzmann’s Hotel, die Eyrich-Halbig Holzbau GmbH sowie die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger aus OBERTHULBA und OERLENBACH.

Teilnehmen am Umwelt- und Klimapakt Bayern können alle Unternehmen im Freistaat, die sich aktiv für Nachhaltigkeit einsetzen möchten.