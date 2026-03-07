Scheck für Station Tanzbär: Plätzchen unterstützen Spielzimmer-Konzept
WÜRZBURG – Das Team des städtischen Kasinos hat bei seiner Weihnachtsbackaktion 2025 die Rekordsumme von 4.700 Euro erwirtschaftet und als Scheck an den Verein Kinderklinik am Mönchberg e.V. übergeben.
Seit über 30 Jahren unterstützt das Team um Kasinochef Guido Keupp damit Kinder mit Mehrfachbehinderungen, die auf die Spezialklinik angewiesen sind.
Simon C. Kuttenkeuler, Vorsitzender des Vereins, erklärte, dass der Zuschuss für den Erhalt und die Neuausrichtung des Spielzimmers verwendet wird. Trotz Sparzwängen soll dort mit einer Halbtagserzieherin Inklusion gelebt werden, indem Kinder der Station Tanzbär und junge Patienten anderer Stationen gemeinsam spielen und voneinander lernen. Edgar Kempf, Fachbereichsleiter Zentraler Service, dankte dem Küchen-Team für das ehrenamtliche Engagement und die geleisteten Extraschichten zugunsten der benachteiligten Familien.
