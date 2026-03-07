Auto IU

Scheck für Station Tanzbär: Plätzchen unterstützen Spielzimmer-Konzept

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026
Scheck für Station Tanzbär: Plätzchen unterstützen Spielzimmer-Konzept
Mit Weihnachtsplätzchen Gutes tun: Edgar Kempf, Fachbereichsleiter Zentraler Service, die stellvertretende Leiterin des Kasinos Susanne Endres und Simon C. Kuttenkeuler tauschten sich bei der Scheckübergabe über aktuelle Pläne für die Station Tanzbär aus. Foto: Georg Wagenbrenner
Sparkasse

WÜRZBURG – Das Team des städtischen Kasinos hat bei seiner Weihnachtsbackaktion 2025 die Rekordsumme von 4.700 Euro erwirtschaftet und als Scheck an den Verein Kinderklinik am Mönchberg e.V. übergeben.

Seit über 30 Jahren unterstützt das Team um Kasinochef Guido Keupp damit Kinder mit Mehrfachbehinderungen, die auf die Spezialklinik angewiesen sind.

Johanniter Hausnotruf testen
Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau

Simon C. Kuttenkeuler, Vorsitzender des Vereins, erklärte, dass der Zuschuss für den Erhalt und die Neuausrichtung des Spielzimmers verwendet wird. Trotz Sparzwängen soll dort mit einer Halbtagserzieherin Inklusion gelebt werden, indem Kinder der Station Tanzbär und junge Patienten anderer Stationen gemeinsam spielen und voneinander lernen. Edgar Kempf, Fachbereichsleiter Zentraler Service, dankte dem Küchen-Team für das ehrenamtliche Engagement und die geleisteten Extraschichten zugunsten der benachteiligten Familien.

Das könnte Dich auch interessieren:

Vielzweckschere MULTICO macht so viele klein und auch auf...

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

7. März 2026Letztes Update 7. März 2026

Mehr

Die Meldungen der Polizeiinspektion Kitzingen reichen von eingeschlagenen Scheiben, über Unfallfluchten bis Feueralarm

7. März 2026
AC-Gewichtheber schieben sich nach oben – 2. Wettkampftag in der Bayerischen Mastersrunde 2026

AC-Gewichtheber schieben sich nach oben – 2. Wettkampftag in der Bayerischen Mastersrunde 2026

7. März 2026
Die Frühlingsausgabe des Kulturkalenders 2026 liegt bereit

Die Frühlingsausgabe des Kulturkalenders 2026 liegt bereit

7. März 2026
Spatenstich in Eichfeld: Startschuss für die Dorferneuerung

Spatenstich in Eichfeld: Startschuss für die Dorferneuerung

7. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)