Scheibe eines Automaten eingeschlagen

12. Januar 2026Letztes Update 12. Januar 2026
WÜRZBURG / INNENSTADT – Ein Automat mit E-Zigaretten war in der Nacht zum Sonntag das Ziel eines Diebes. Der Unbekannte schlug die Scheibe des Automaten ein und konnte mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro entkommen.

Am Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, schlug ein Unbekannter in der Sanderstraße die Scheibe eines E-Zigaretten-Automaten ein. Anschließend nahm er E-Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro an sich und konnte entkommen. Der Schaden an dem Automaten beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-2230.

