Scheibe eingeschlagen: Randalierer attackiert roten Seat in Waigolshausen – Polizei sucht Zeugen
WAIGOLSHAUSEN / LKR. SCHWEINFURT – Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt wegen eines Falls von mutwilliger Sachbeschädigung an einem Auto und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Freitagabend hat ein bislang unbekannter Täter in Waigolshausen die Scheibe eines geparkten Autos zertrümmert.
Der Vorfall ereignete sich am Freitag (5. Juni 2026) in dem relativ kurzen Zeitfenster zwischen 20:20 Uhr und 21:15 Uhr.
Keine Beute, aber hoher Sachschaden
Der betroffene rote Seat war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Sonnenstraße abgestellt. Innerhalb der knappen Stunde Abwesenheit des Fahrers schlug der Randalierer zu und demolierte eine der Fahrzeugscheiben. Nach einer ersten Überprüfung durch die Halter wurde aus dem Innenraum des Pkw offenbar nichts entwendet – der Täter hinterließ lediglich den Sachschaden und flüchtete anschließend unerkannt.
Die Beamten haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und hoffen, dass Anwohner oder Passanten in der Sonnenstraße etwas bemerkt haben.
Zeugenaufruf der Polizei
Da sich die Tat am frühen Freitagabend abspielte – einer Zeit, zu der in einem Wohngebiet meist noch reges Treiben herrscht –, setzt die Polizei auf Hinweise von Zeugen.
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Wer hat im besagten Zeitraum in der Sonnenstraße verdächtige Personen beobachtet?
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Wer hat eventuell das Geräusch von splitterndem Glas wahrgenommen oder kann Angaben zu flüchtenden Personen machen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
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