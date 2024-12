Scheibe mit Stein eingeworfen – Ähnliche Fälle seit Juni – Polizei sucht Zeugen

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG / WÜRZBURG – VERSBACH – In den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat ein unbekannter Täter die Scheibe eines Mehrfamilienhauses in Rimpar mit einem Stein eingeworfen und konnte unerkannt flüchten.

Bereits seit Juni 2024 häufen sich ähnliche Vorfälle in der Region Würzburg. Die Polizeiinspektionen Würzburg-Stadt und Würzburg-Land ermitteln und bitten um Mithilfe der Bevölkerung.

Sachbeschädigung in Rimpar

Zwischen 01:00 und 05:00 Uhr am Donnerstagmorgen hörte ein Bewohner in der Straße „Neue Siedlung“ ein lautes Geräusch. Erst später stellte sich heraus, dass ein faustgroßer Stein die Scheibe seiner Wohnung beschädigt hatte. Der Täter konnte entkommen.

Weitere Vorfälle in Stadt und Landkreis Würzburg

Seit Juni wurden in Rimpar, dem Ortsteil Maidbronn sowie im Würzburger Stadtteil Versbach mehr als 20 Sachbeschädigungen gemeldet. Die Täter nutzten dabei Steine, um Scheiben von Fahrzeugen sowie Wohn- und Geschäftshäusern zu zerstören.

Ermittlungen und Aufruf an die Bevölkerung

Die Polizeiinspektionen Würzburg-Stadt und Würzburg-Land arbeiten eng zusammen, um die Vorfälle aufzuklären. Die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten und bitten die Bevölkerung um Unterstützung.

Zeugen werden gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

Wer hat am Donnerstagmorgen in der Straße „Neue Siedlung“ in Rimpar verdächtige Geräusche gehört oder Personen beziehungsweise Fahrzeuge bemerkt?

Wer hat seit Juni in Rimpar, Maidbronn oder Versbach ähnliche Vorfälle beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Taten beitragen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 oder die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter 0931/457-1630 entgegen. Die Beamten bitten darum, Schäden unverzüglich zu melden und Anzeige zu erstatten.