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Scheiben mit Steinen eingeworfen: Unbekannter randaliert in Höchberg

15. Mai 2026Letztes Update 15. Mai 2026
Scheiben mit Steinen eingeworfen: Unbekannter randaliert in Höchberg
Foto: rawpixel.com auf Freepik
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HÖCHBERG – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Höchberg zu zwei mutwilligen Sachbeschädigungen an Wohnhäusern. Ein bislang unbekannter Täter warf Fensterscheiben ein und flüchtete anschließend im Schutz der Dunkelheit. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 00:40 Uhr in der Bayernstraße.

Sachschaden an Terrassentür und Wohnzimmerfenster

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Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen attackierte der Unbekannte zwei benachbarte Anwesen in der Straße. An einem Wohnhaus traf es die Glasscheibe der Terrassentür, an einem angrenzenden Reihenhaus wurde ein Wohnzimmerfenster beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Randalierer die Scheiben absichtlich mit Steinen eingeworfen hat. Der entstandene Sachschaden an beiden Gebäuden summiert sich auf schätzungsweise 1.500 Euro.

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Ermittlungen laufen – Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und sucht nach Personen, die zur Tatzeit verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen in der Bayernstraße und deren Umgebung gemacht haben.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Würzburg-Land

  • Telefon: 0931/457-1630

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