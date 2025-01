Scheune im Vollbrand – Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus

BERGTHEIM – Am frühen Samstagmorgen ist in der Oberen Hauptstraße eine Scheune aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und vollständig niedergebrannt.

Dank des schnellen und großangelegten Einsatzes der regionalen Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Der Notruf ging gegen 03:30 Uhr bei der Polizei ein, woraufhin zahlreiche Feuerwehren sowie drei Streifenwagen der Polizeiinspektion Würzburg-Land alarmiert wurden. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune im Vollbrand, der von weitem durch den Feuerschein und eine dichte Rauchsäule sichtbar war. Mit Unterstützung von zwei Drehleitern gelang es den Feuerwehrleuten, das angrenzende Wohnhaus zu schützen. Dennoch wurde die Scheune bis auf die Grundmauern zerstört. Der Sachschaden wird vorläufig auf einen Betrag im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich geschätzt.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag hinein. Aufgrund der winterlichen Temperaturen gefror das Löschwasser auf der Hauptstraße, wodurch sich gefährliche Glatteisflächen bildeten. Der Winterdienst wurde hinzugezogen, um die Straße wieder sicher befahrbar zu machen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch am selben Morgen die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur genauen Höhe des Sachschadens aufgenommen. Im Einsatz waren Feuerwehren aus Bergtheim, Unterpleichfeld, Oberpleichfeld, Opferbaum, Estenfeld, Dipbach und Kürnach, unterstützt durch den Rettungsdienst und einen Notarzt.