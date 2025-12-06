Scheune in Flammen – Feuerwehr im Einsatz – Kriminalpolizei ermittelt

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART – Freitagabend ist es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand einer Scheune gekommen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr, geriet eine Scheune in der Lengfurter Straße in Brand. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren schnell vor Ort. Die Flammen, die das Gebäude zerstörten und auch ein Wohnmobil in Mitleidenschaft zogen, konnten durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Kreuzwertheim, Hasloch, Wertheim, Röttbach und Michelrieth gelöscht werden. Verletzte sind nicht zu beklagen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen.