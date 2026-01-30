Scheune in Flammen – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt
EBERN / OT EYRICHSHOF, LKR. HAßBERGE – Am frühen Freitagmorgen ist eine Scheune, in der rund 4.000 Reifen gelagert waren, vollständig niedergebrannt und hat einen Sachschaden von schätzungsweise 500.000 Euro verursacht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und THW war vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen, während Personen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden kamen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch während der laufenden Löscharbeiten die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.
Gegen 04:00 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle Schweinfurt ein. Beim Eintreffen der regionalen Freiwilligen Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wobei die enorme Hitzeentwicklung durch die gelagerten Reifen die Löscharbeiten erschwerte. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder.
Die Ermittler der Kriminalpolizei sind derzeit am Einsatzort, um erste Spuren zu sichern, sobald die Brandstelle gefahrlos betreten werden kann. Das THW unterstützt die Maßnahmen vor Ort. Da das Feuer zum jetzigen Zeitpunkt teilweise noch nicht vollständig erloschen ist, dauern die Absperrmaßnahmen und Nachlöscharbeiten vermutlich noch bis in den Vormittag an.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!