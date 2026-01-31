Auto IU

Scheune in Flammen – Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt

31. Januar 2026Letztes Update 31. Januar 2026
Symbolbild von Josh Manheimer auf Pixabay
Sparkasse

EBERN / OT EYRICHSHOF, LKR. HAßBERGE – Am frühen Freitagmorgen ist eine Scheune, in der rund 4.000 Reifen gelagert waren, vollständig niedergebrannt und hat einen Sachschaden von schätzungsweise 500.000 Euro verursacht. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und THW war vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen, während Personen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden kamen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch während der laufenden Löscharbeiten die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.

Gegen 04:00 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle Schweinfurt ein. Beim Eintreffen der regionalen Freiwilligen Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand, wobei die enorme Hitzeentwicklung durch die gelagerten Reifen die Löscharbeiten erschwerte. Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Die Ermittler der Kriminalpolizei sind derzeit am Einsatzort, um erste Spuren zu sichern, sobald die Brandstelle gefahrlos betreten werden kann. Das THW unterstützt die Maßnahmen vor Ort. Da das Feuer zum jetzigen Zeitpunkt teilweise noch nicht vollständig erloschen ist, dauern die Absperrmaßnahmen und Nachlöscharbeiten vermutlich noch bis in den Vormittag an.

Das könnte Dich auch interessieren:

Sooooo bequem: Nahtloser BH - Dein neues Gefühl von Freiheit und Halt

Verabschiede dich von drückenden Bügeln und einschneidenden Trägern, denn dieser nahtlose BH von Horisun bietet dir den ganzen Tag über ein unvergleichlich leichtes Tragegefühl. Dank der vollständigen Abdeckung und der sanften Push-up-Unterstützung formt er eine natürliche Silhouette, ohne dich dabe

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

31. Januar 2026Letztes Update 31. Januar 2026

Mehr

Untersuchungshaft nach räuberischer Erpressung im ICE

Untersuchungshaft nach räuberischer Erpressung im ICE

31. Januar 2026
Umfrage zum Gründungsstandort Schweinfurt

Umfrage zum Gründungsstandort Schweinfurt

31. Januar 2026
Hassfurt: Kennzeichen gestohlen und Nötigung im Straßenverkehr – Wer kann Hinweise geben?

Hassfurt: Kennzeichen gestohlen und Nötigung im Straßenverkehr – Wer kann Hinweise geben?

31. Januar 2026
ACHTUNG: Winterdienst im Dauereinsatz – Vorsicht in Grünanlagen und an Gewässern

ACHTUNG: Winterdienst im Dauereinsatz – Vorsicht in Grünanlagen und an Gewässern

31. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)