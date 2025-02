Scheunenbrand – Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf Wohnhaus

GROßOSTHEIM – OT WENIGUMSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG – Am späten Sonntagabend geriet eine Scheune in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen mit einem Großaufgebot schnell unter Kontrolle bringen und verhinderte so ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 23:20 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zunächst einen Mülltonnenbrand in der Kappesgasse. Bei Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass bereits eine landwirtschaftlich genutzte Scheune in Flammen stand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das benachbarte Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner konnten rechtzeitig und unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Die Scheune wurde durch den Brand stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Noch in der Nacht übernahm die Kriminalpolizei Aschaffenburg die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache.