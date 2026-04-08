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Scheunenbrand in Nüdlingen: Großaufgebot der Feuerwehr im nächtlichen Einsatz

8. April 2026Letztes Update 8. April 2026
Scheunenbrand in Nüdlingen: Großaufgebot der Feuerwehr im nächtlichen Einsatz
Symbolfoto: 2fly4
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NÜDLINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – In der Nacht auf Dienstag hat ein verheerender Brand eine Scheune in der Kissinger Straße weitgehend zerstört. Rund 130 Einsatzkräfte zahlreicher regionaler Feuerwehren waren bis in die Morgenstunden gefordert, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

Gegen Mitternacht ging der erste Notruf bei der Einsatzzentrale ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das landwirtschaftliche Gebäude im Ortskern bereits lichterloh in Flammen. In der Scheune gelagertes Heu bot dem Feuer reichlich Nahrung, was zu einer massiven Rauchentwicklung und weithin sichtbaren Flammen führte.

Landwirtschaftliche Maschine in Sicherheit gebracht

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Trotz der dramatischen Lage gelang den Feuerwehrfrauen und -männern ein wichtiger Teilerfolg: Sie konnten eine wertvolle landwirtschaftliche Maschine rechtzeitig aus einem Unterstand bergen und vor den Flammen in Sicherheit bringen. Die Scheune selbst brannte jedoch nahezu vollständig aus. Das Großaufgebot der Feuerwehren aus Nüdlingen, Haard, Winkels, Bad Kissingen, Hausen, Burghausen und Münnerstadt sorgte dafür, dass der Brand schließlich gelöscht werden konnte.

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Die Ermittlungen vor Ort dauern an, um festzustellen, ob ein technischer Defekt oder eine andere Ursache für den Ausbruch des Brandes verantwortlich ist. Die Kissinger Straße blieb während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt.

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