Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Symbolbild von Josh Manheimer auf Pixabay
WILDFLECKEN IM LANDKREIS BAD KISSINGEN – Am Sonntagabend ist in der Bischofsheimer Straße eine Scheune in Brand geraten und dabei erheblich beschädigt worden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften zahlreicher regionaler Feuerwehren sowie der Bundeswehr und des Technischen Hilfswerks war vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen.

Gegen 21:20 Uhr brach das Feuer aus, das glücklicherweise nach aktuellem Stand keine Verletzten forderte. Trotz des schnellen Eingreifens der Wehren aus Wildflecken, Bad Brückenau und vielen umliegenden Gemeinden entstand an dem Gebäude ein Sachschaden, der auf etwa 10.000 Euro geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen, um die bislang ungeklärte Brandursache festzustellen. Spezialisten der Kripo untersuchen nun den Einsatzort nach Hinweisen auf die Entstehung des Feuers.

