Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr – Kriminalpolizei Würzburg ermittelt

GÜNTERSLEBEN, LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand in einer Scheune. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz und konnte den Brand rasch löschen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.

Gegen 13:30 Uhr wurde der Brand einer leerstehenden Scheune in der Thüngersheimer Straße gemeldet. Die Feuerwehren aus Würzburg, Güntersleben, Veitshöchheim, Oberdürrbach, Rimpar und Estenfeld befanden sich gemeinsam mit der Polizei im Einsatz. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte offene Flammen sowie eine starke Rauchentwicklung fest. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren schnell gelöscht werden. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt. Die Scheune brannte vollständig nieder, ein angrenzendes nicht ausgebautes Wohnhaus ist ebenfalls teilweise betroffen.

Die Brandermittler der Würzburger Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.