Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr – Kriminalpolizei Würzburg ermittelt
LOHR AM MAIN / WOMBACH – Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Sonntagabend zum Brand einer Scheune im Lohrer Ortsteil Wombach ausgerückt. Gegen 21:15 Uhr ging die Meldung über das Feuer ein, woraufhin über 80 Retter von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an den Einsatzort eilten.
Den Feuerwehren gelang es durch ein schnelles Eingreifen, die Flammen auf das betroffene Gebäude zu begrenzen und ein Übergreifen auf die Nachbarschaft zu verhindern. Besondere Eile war geboten, da sich in der Scheune zahlreiche Nutztiere, darunter Esel, Ziegen und Hasen befanden, die glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten.
Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der niedrigen Temperaturen als schwierig, da gefrierendes Löschwasser die Umgebung in kürzester Zeit in eine Rutschbahn verwandelte. Um die letzten Glutnester im gelagerten Heu zu ersticken, mussten die Einsatzkräfte das Material mühsam aus dem Gebäude räumen und im Freien ablöschen. Der 70-jährige Eigentümer der Scheune erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen kamen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden.
Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache übernommen. Brandfahnder untersuchen nun vor Ort, ob ein technischer Defekt oder eine andere Ursache für den Ausbruch des Feuers verantwortlich ist. Zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor, es ist jedoch von einem erheblichen Sachschaden auszugehen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Scheune verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!