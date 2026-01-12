Auto IU

Scheunenbrand sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr – Kriminalpolizei Würzburg ermittelt

12. Januar 2026Letztes Update 12. Januar 2026
Symbolbild von Josh Manheimer auf Pixabay
Sparkasse

LOHR AM MAIN / WOMBACH – Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Sonntagabend zum Brand einer Scheune im Lohrer Ortsteil Wombach ausgerückt. Gegen 21:15 Uhr ging die Meldung über das Feuer ein, woraufhin über 80 Retter von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an den Einsatzort eilten.

Den Feuerwehren gelang es durch ein schnelles Eingreifen, die Flammen auf das betroffene Gebäude zu begrenzen und ein Übergreifen auf die Nachbarschaft zu verhindern. Besondere Eile war geboten, da sich in der Scheune zahlreiche Nutztiere, darunter Esel, Ziegen und Hasen befanden, die glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der niedrigen Temperaturen als schwierig, da gefrierendes Löschwasser die Umgebung in kürzester Zeit in eine Rutschbahn verwandelte. Um die letzten Glutnester im gelagerten Heu zu ersticken, mussten die Einsatzkräfte das Material mühsam aus dem Gebäude räumen und im Freien ablöschen. Der 70-jährige Eigentümer der Scheune erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen kamen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden.

Mehr

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache übernommen. Brandfahnder untersuchen nun vor Ort, ob ein technischer Defekt oder eine andere Ursache für den Ausbruch des Feuers verantwortlich ist. Zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor, es ist jedoch von einem erheblichen Sachschaden auszugehen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Scheune verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

VERMISST - Bitte helft mit!

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Januar 2026Letztes Update 12. Januar 2026

Mehr

Autofahrer mit über 1,1 Promille gestoppt – Strafverfahren eingeleitet

Autofahrer mit über 1,1 Promille gestoppt – Strafverfahren eingeleitet

12. Januar 2026
Scheibe eines Automaten eingeschlagen

Scheibe eines Automaten eingeschlagen

12. Januar 2026
Da waren’s nur noch sieben – OB-Kandidatin Grätsch zieht sich zurück

Da waren’s nur noch sieben – OB-Kandidatin Grätsch zieht sich zurück

12. Januar 2026
CSU–Freie Bürger Gochsheim/Weyer stellt Liste für die Kommunalwahl 2026

CSU–Freie Bürger Gochsheim/Weyer stellt Liste für die Kommunalwahl 2026

12. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)